GroenRood pleit voor ‘ovonde’ aan Oostkoutersite, maar stad is geen voorstander Anthony Statius

20 juli 2020

12u15 0 Deinze De oppositiepartij GroenRood pleit voor een ovonde die de Oostkouterlaan, de Volhardingslaan, de Velostraat en de Centrumlaan met elkaar moet verbinden. Dit zou het verkeer vlotter en veiliger maken. “Geen goed idee”, klinkt het bij mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V), “want dit zou van de Centrumlaan een sluipweg maken.”

Samen met de vernieuwing van de Oostkouter-wijk zal ook de mobiliteit in de centrale wijk van deelgemeente Petegem herbekeken worden. De huidige plannen van de stad Deinze, die voorlopig werden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), zijn volgens oppositiepartij GroenRood niet het beste voorstel om het verkeer in de wijk vlotter en veiliger te laten circuleren. Zij stellen dan ook een alternatief voor.

“De huidige plannen, waarbij er een kruispunt komt, zullen ervoor zorgen dat fietsers heel wat moeten zigzaggen, terwijl auto’s in een rechte lijn kunnen rijden”, zegt Dirk Stroobandt. “Van de Kastanjelaan de hoofdas maken lijkt ons geen goed idee, want deze snijdt het gebied in twee en is te smal om een veilige doorgang te garanderen voor alle weggebruikers. Zeker als er ook langs die as parkeermogelijkheden worden voorzien, zoals in het huidige voorstel. We hebben hier een unieke kans om een autovrije schoolomgeving te creëren. Wat wij voorstellen is een rechtstreeks aansluiting van de Centrumlaan op de Volhardingslaan door middel van een ovonde, zoals aan de Sterre in Gent. Daaronder kan dan een rechte fietstunnel aangelegd worden. Zo ontstaat er een pleinfunctie, vlotter autoverkeer en veiliger verkeer voor alle weggebruikers.”

Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) ketst het idee af. “Het voorstel werd onderzocht in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een ovonde zou van de Centrumlaan een sluipweg in de richting van de E17 maken en dat willen we niet. Het plan is om de verkeerslichten op de Volhardingslaan te behouden en om een volwaardig kruispunt te creëren waar de Oostkouterlaan, de Centrumlaan, de Kastanjelaan en de Sint-Hubertstraat op aansluiten.”