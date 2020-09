GroenRood pleit voor duurzame verkeersborden Anthony Statius

15 september 2020

14u00 0 Deinze Oppositiepartij GroenRood stelt voor om bij vervanging van verkeersborden te kiezen voor duurzame alternatieven gemaakt van bamboe. Schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) is het idee genegen.

Annick Verstraete, fractieleidster van GroenRood, stelt voor om bij vervanging van verkeersborden te kiezen voor duurzame borden.

“Bamboe absorbeert 400 kilogram CO2 per kubieke meter”, aldus Annick Verstraete. “Bij de productie van aluminium uit bauxiet wordt juist 33.000 kilogram CO2 per kubieke meter uitgestoten. Minpuntjes zijn dat bamboe uit China moet komen en dat het 30 procent meer kost. Maar zelfs inclusief het vervoer zijn ze nog altijd een stuk groener dan aluminiumborden. Ze gaan ook veel langer mee. Zeker op bijzondere plaatsen zoals parken, fietsstraten, lanen horen bijzondere borden. Borden, inclusief de paal, die gemaakt zijn van duurzame bamboe passen veel beter in dergelijke omgeving. Verschillende gemeenten in Nederland werken er al een tijd mee en het lijkt ons ook een goed idee voor Deinze. Wij vragen dan ook om systematisch de overstap te maken naar deze innovatieve, meer duurzame alternatieven.”

Schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V) laat weten dat hij het geen slecht voorstel vindt. GroenRood zal de vraag nogmaals stellen op de gemeenteraad van donderdag 24 september.