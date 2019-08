GroenRood-jongeren willen meer treinen in Deinze Anthony Statius

10u51 0 Deinze De jongeren van GroenRood hopen dat het stadsbestuur van Deinze aandringt bij NMBS voor meer treinen in de stations van Deinze.

“De NMBS heeft haar plannen voor Oost-Vlaanderen voorgesteld en we hopen dat er een betere spreiding van de treinen komt", zegt Bram Stroobandt. “Zo zou er een mogelijkheid zijn om meer treinen ’s morgens vroeg en ’s avonds laat te laten rijden. Mogelijks komen er ook meer rechtstreekse treinen van en naar Brussel. Daarnaast zou de boemeltrein tussen Gent en Brugge mogelijks worden verdubbeld en kan er een nieuwe trein komen die van Kortrijk naar Aalst spoort. Indien dat laatste niet lukt zou de trein naar Poperinge ook in Deinze kunnen stoppen.” “Voor iedereen, maar zeker voor jongeren zijn de late treinen een must”, vult Fenne Commere aan. “Het is nu amper mogelijk om ’s avonds met de trein naar Gent te gaan en daar een concert of een film mee te pikken. Altijd moet je weer kijken of je activiteit niet te ver uitloopt opdat je de laatste trein niet zou missen.”

“De plannen die nu op de tekentafel liggen bepalen de toekomst van onze sporen vanuit Hansbeke, Landegem en Deinze”, zegt Daniël Withoeck. “Het is nu echt van essentieel belang om te onderhandelen met de NMBS-top. We hopen dat het stadsbestuur volledig wil gaan voor het vergroten van het treinaanbod voor de stations van Deinze.”

“Bij ieder overleg met NMBS vragen we een betere uurregeling en een groter aanbod voor onze stations”, zegt schepen Johan Cornelis (CD&V). “Er is ruimte voor meer treinen die stoppen in de stations van Deinze en Landegem. Voor Hansbeke is dit momenteel minder evident, maar met een derde en vierde spoor komen er ook meer mogelijkheden.”