GroenRood Deinze koopt bomen om helden uit de zorg te bedanken Joeri Seymortier

03 augustus 2020

08u42 0 Deinze De partij GroenRood uit Deinze koopt symbolisch bomen om de helden uit de zorg in Deinze een hart onder de riem te steken.

Vlak na de lockdown besloten enkele burgers om het burgerinitiatief www.bedanktmerci.be op te zetten, en een Heldenbos aan te leggen in Moerbeke. “Het Heldenbos wil mensen die zich engageren voor anderen een blijvend en levend monument bezorgen in de vorm van een bos”, zegt Fenne Commere van GroenRood. “Voor 5 euro koop je een boom voor je coronaheld. GroenRood koopt een boom aan voor elk van onze deelgemeenten. Elke boom vertegenwoordigt de helden uit zijn deelgemeente. De verplegenden, poetsmensen, koks, dokters, kinesisten en andere mensen die actief zijn in ziekenhuizen, rusthuizen en instellingen. Maar ook de mensen uit de voedingswinkels, de postmensen, het onderwijs en alle andere sectoren die uitzonderlijk werk deden in moeilijke omstandigheden.”

Als jij ook een persoonlijke held wil steunen kan dat via www.heldenbos.be.