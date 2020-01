GroenRood-bestuur ondergaat verjongingskuur Anthony Statius

05 januari 2020

14u54 10 Deinze GroenRood-voorzitter Peter Parmentier krijgt vanaf dit jaar twee jonge co-voorzitters naast zich. Sinds 1 januari staat hij samen met Fenne Commere uit Bachte-Maria-Leerne en Flem Labarque uit Hansbeke aan het roer van de oppositiepartij.

GroenRood start 2020 met een nieuwe interne structuur. Co-voorzitter Peter Parmentier: “Door de fusie tussen Deinze en Nevele en door een ferme groei van het aantal leden waren we verplicht om de interne partijwerking te herzien. Na een grondige doorlichting en heel wat overleg kwamen we tot een nieuwe structuur waarbij we sterker inzetten op verschillende werkgroepen. Samen met jonge papa Flem uit Hansbeke en het jeugdig enthousiasme van Fenne uit Bachte zijn we klaar om onze hyperactieve politieke fractie te ondersteunen. Met Eddy Donné en Hadewych Claus die het secretariaat op zich nemen en nog veel andere helpende handen willen we met GroenRood in het volgende decennium Deinze natuurlijker, gezonder en socialer maken.”

Flem Labarque vertegenwoordigt de Nevelse flank. “Het is belangrijk dat we de politiek ook vanuit de vroegere Nevelse hoek blijven bekijken”, zegt Flem. “De fusie zal maar een meerwaarde kunnen zijn als de inwoners uit alle 17 deelgemeenten de voordelen kunnen voelen.” Met haar zeventien lentes is Fenne Commere het jongste lid van het voorzitterstrio. Fenne is de dochter van gemeenteraadslid Annick Verstraete. “Ik ben zelf nog te jong om te gaan stemmen maar ben al heel mijn leven in contact met de politiek”, zegt Fenne. “Het is super dat GroenRood onze generatie wil betrekken bij de politiek. Wij gaven met de klimaatmarsen een duidelijk signaal aan de volwassen wereld. We hebben niet de indruk dat dit signaal heel ernstig werd genomen door de huidige leidende politici. Daarom is het belangrijk dat we onze verzuchtingen ook via de partijpolitiek kunnen op de agenda plaatsen. Ik vind het belangrijk dat wij niet alleen de problemen aankaarten maar dat we ook zelf verantwoordelijkheid nemen als we die krijgen.’