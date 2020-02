GroenRood bedankt pendelaars met Valentrein-actie Anthony Statius

14 februari 2020

17u45 0 Deinze Pendelaars die vrijdagochtend in Hansbeke, Landegem of Deinze de trein namen, werden op het perron verwelkomd door leden van GroenRood Deinze. De partij Groen organiseerde op 14 februari in heel veel Vlaamse stations haar jaarlijkse ‘Valentrein’-actie.

“Met de Valentrein-actie willen we iedereen die het openbaar vervoer naar z’n werk neemt een hart onder de riem steken”, zegt Hadewych Claus van GroenRood. “Wij willen dat er fors geïnvesteerd wordt in trein, tram en bus. Al te vaak raken pendelaars niet op tijd op hun werk of school, of moeten ze rechtstaan wegens te weinig plaats op de trein. In Deinze blijft het ook jammer dat de treinen zo dicht na elkaar komen, waardoor je soms lang moet wachten. We willen zij die ondanks alles toch dagelijks de trein nemen bedanken.”

“We roepen de treingebruikers ook op om de petitie van Groen nationaal te tekenen,” vult Kristof Van den Berghe aan. “De regering bespaarde de laatste jaren miljarden euro op het openbaar vervoer. Die recordbesparingen raken ons allemaal, van reiziger tot machinist. Hoog tijd voor gezonde investeringen, zodat ons land vooruitgaat. Onze liefde voor de Lijn en trein blijft niet op het perron. We brengen ze tot in de Wetstraat. De treinen moeten stipter, schoner en goedkoper worden: dat is de bestemming van onze Valentrein. Dit jaar ijveren we extra voor extra laat-avond treinen. “