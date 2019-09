Groendienst wordt groener: Demival schakelt over op elektrisch tuingereedschap Anthony Statius

26 september 2019

14u22 0 Deinze De Groendienst van het Deinse maatwerkbedrijf Demival, die ook het groenonderhoud van de stad verzorgt, schakelt over op elektrisch tuingereedschap. Alle bosmaaiers, kettingzagen, haagscharen en bladblazers - zo’n 80 procent van het totale machinepark - werken vanaf nu op batterijen. “Milieuvriendelijker, minder zwaar voor de medewerkers en een pak stiller”, zegt algemeen directeur Filip Walraeve.

Maatwerkbedrijf Demival biedt al vijftig jaar werk aan personen met een arbeidsbeperking. Met meer dan zeshonderd medewerkers is het bedrijf een van de grootste werkgevers van Deinze en deze werken verspreid over zes afdelingen. Een daarvan is de Groendienst en die verzorgt groenonderhoud voor bedrijven, openbare diensten en instellingen, waaronder ook de stad Deinze. Als een van de eerste bedrijven schakelt Demival nu over op groener tuingereedschap.

“Zestig machines van de Groendienst - zo’n 80 procent van het totale machinepark - worden vervangen door een elektrische variant”, zegt algemeen directeur Filip Walraeve. “Voortaan worden haagscharen, bos- en bermmaaiers, bladblazers en kettingzagen aangedreven door een elektrische batterij die vast deel zal uitmaken van de uitrusting van iedere werknemer. Onze dienst telt veertig medewerkers, die begeleid worden door elf monitoren. Het gereedschap is duurder, maar het is zijn investering waard. Het belangrijkste voordeel is dat de CO2-uitstoot daalt. Een bijkomend voordeel is dat de machines een pak minder wegen en dat de batterijen worden gedragen in een rugzak. Zo wordt het gewicht beter verdeeld over het lichaam van onze werknemers. Daarnaast zijn er geen schadelijke uitlaatgassen meer en deze tuinmachines maken ook een pak minder lawaai. Elektrische machines verslijten ook minder snel en ze zijn efficiënter.”

Een van de ploegen van de Groendienst kwam donderdagochtend het nieuwe gereedschap demonstreren in de voortuin van het mudel. Het overduidelijke verschil in lawaai was onmiddellijk hoorbaar. “Het is aangenamer werken omdat je minder uitlaatgassen in je gezicht krijgt”, zegt medewerker Yoni Hamelryckx uit Aalter. “Ik werk al vijf jaar voor de Groendienst van Demival en ik doe dit werk heel graag, maar nu doe ik het nog liever. De rugzak met de batterij is wel even wennen, zeker als je een ladder op moet, maar de machines wegen een pak minder.”

“Onze Groendienst is een van de meest zichtbare afdelingen van het bedrijf”, zegt Filip Walraeve. “Onze medewerkers zijn dagelijks wel ergens aan de slag en zo hopen we met onze milieuvriendelijke aanpak ook inspirerend te werken. Naast deze investering willen we ook een bijdrage leveren aan mobiliteit en milieu. Zo werken we nu mee aan innovatieve ontwikkelingen door de assemblage van elektrische laadpalen voor auto’s. Daarnaast maken wij al lang gebruik van Blue-bikes en onze daken tellen 1.500 zonnepanelen.”