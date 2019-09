Groen Deinze organiseert bio-ecomarkt op Sint-Poppoplein Anthony Statius

16 september 2019

08u55 5 Deinze Groen Deinze organiseert o p zondag 22 september haar jaarlijkse bio-ecomarkt op het Sint-Poppoplein in Deinze. Iedereen is welkom van 14 tot 17 uur.

“Door naar de Bio-Ecomarkt te komen, kan je kennis maken met producenten en winkeliers die het opnemen voor de biolandbouw, voor ecologisch wonen en leven en voor de natuur in het algemeen”, zegt Eddy Donné. “Er is ook het Korte Keten-minifestival met lokale artiesten zoals Ed&Silke met als special guest Jan Baert, Runa Remedy en Los Bastos. Bezoekers kunnen vanaf 12 uur middageten verkrijgen bij GreenFeet.”

“Momenteel zijn er 18 standhouders ingeschreven”, zegt Mieke Roelens. “Er zal heel wat info zijn over ecologische voeding. Bovendien zorgen we zoals vorig jaar voor een gezellig biocafé en ecologisch verantwoord speelgoed voor de kinderen. De toegang is gratis.”