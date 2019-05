Groen Deinze bezoekt 5.000ste inwoner Anthony Statius

23 mei 2019

16u16 0 Deinze Een delegatie van Groen Deinze heeft donderdagmiddag haar 5.000ste huisbezoek gedaan. Marc Vastershaeghe uit de Oostmeersdreef kreeg naast Deinzenaar Dirk Stroobandt (eerste opvolger voor het Vlaams Parlement) ook bekende gezichten zoals Stefaan Van Hecke, Bart Staes en Petra De Sutter op zijn stoep.

De Oost-Vlaamse minibus van Groen passeerde op donderdag 23 mei in Deinze. Bekende koppen zoals Evita Willaert en Sarah Matthieu kwamen er de leden van Groen Deinze vergezellen tijdens hun huisbezoeken. Volgens kandidaat Dirk Stroobandt is het team uit Deinze een van de weinige binnen de partij Groen waarbij de teller op 5.000 huisbezoeken staat, dit in Deinze en Zulte. De 5.000ste deurbel was van Marc Vastershaeghe. “Het was een aangenaam bezoekje,” zegt Marc. “Ik herken vele gezichten van op tv en het is leuk om die mensen eens in het echt te zien.”