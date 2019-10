Griezelig verteltheater voor kinderen in Brielpunt Anthony Statius

28 oktober 2019

15u57 2 Deinze In Brielpunt in Deinze vindt op woensdag 30 oktober het evenement Halloween for kids plaats.

Tijdens deze griezelnamiddag is er het verteltheater ‘Het web van de suikerspin’ naar het gelijknamige boek van Marc De Bel. Dit theater gaat gepaard met creatieve workshops en een hapje en drankje voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Halloween for kids vindt plaats in Brielpunt in Mouterijdreef 22 en dit van 13.30 tot 17 uur. Tickets kosten 10 euro en deze kan je bestellen via www.deinze.be/webshop.