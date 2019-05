Green Army organiseert vijfde Spartaans weekend Anthony Statius

23 mei 2019

08u50 0 Deinze Green Army, de supportersclub van KFC Sparta Petegem, organiseert opnieuw een Spartaans weekend. De festiviteiten vonden op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei plaats in zaal Ter Wilgen in Petegem.

Op vrijdag 24 mei is iedereen vanaf 19.30 uur welkom voor de voetbalquiz. Deelnemen kost 5 euro per persoon en iedere ploeg telt maximaal vier leden. Op zaterdag 25 mei is er vanaf 14 uur een minivoetbaltoernooi voor de ouders, trainers en afgevaardigden van Sparta Petegem en om 19.30 uur kan je genieten van Breydelham voor 18 euro per persoon. Op zondag 26 mei is er tussen 10 en 18 uur de vijfde minivoetbalhappening Leiestreek.

Inschrijven kan via bart.wullaert1@telenet.be en 0495/28.69.27, vanparijs-franky@hotmail.com en 0477/63.68.22, mario.vermeiren@skynet.be en 0476/55.17.53 en Choco 0470/52.68.74.