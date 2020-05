Gratis mondmaskers en gratis parking voor wie in Deinze komt shoppen Anthony Statius

08 mei 2020

18u11 0 Deinze De stad Deinze neemt een pak maatregelen om het winkelen vanaf maandag 11 mei veilig te laten verlopen. “Het dragen van mondmaskers kunnen wij helaas niet verplichten, maar handelaars kunnen dat wel. Parkeren in de betalende zone kan tijdelijk overal met de parkeerschijf”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

De stad Deinze wil de veiligste winkelstad van Vlaanderen worden. Vanaf maandag mogen de winkels terug open en het stadsbestuur heeft enkele maatregelen getroffen om de gezondheid van de handelaars en de klanten te beschermen. “De winkeliers krijgen de mogelijkheid om in hun winkel het dragen van een mondmasker te verplichten”, zegt burgemeester Jan vermeulen. “De stad zelf kan dit niet verplichten anders hadden we dit wellicht gedaan. Maar in onze stad heeft iedereen al een gratis mondkapje ontvangen, dat geeft ons nu al een belangrijke voorsprong. Elke bezoeker van buiten Deinze kan een gratis mondkapjes verkrijgen aan het stadhuis, bij de winkelstewards en in de winkels zelf.”

Tijdelijke maatregelen die door de stad worden genomen zijn het verplicht rechts wandelen in de belangrijkste winkelstraten, het wegnemen van een rij parkeerplaatsen in de Tolpoortstraat, om het buiten wachten beter mogelijk te maken en het invoeren van tijdelijk gratis parkeren. De betalende zone wordt tijdelijk blauwe zone om contactloos parkeren mogelijk te maken. Voor de handelaars worden chirurgische mondmaskers voorzien, alsook 2,5 liter ontsmettende alcohol van Filliers Distillery en stickers. Verder wordt een subsidie uitgewerkt om elke handelaar, die investeringen dot om zijn of haar zaak coronaveilig te maken, met Deinzebons te vergoeden. Er komen ook ontsmettende zuilen, extra signalisatie en stewards in de winkelstraten.