Gratis juridisch advies in Leiespiegel en Sociaal Huis Nevele Anthony Statius

06 januari 2020

16u06 0 Deinze In Deinze kan je sinds 1 januari gratis juridisch advies krijgen. Iedereen kan er informatie krijgen over zijn of haar rechten en plichten en je wordt er, indien nodig, doorverwezen naar de juiste instantie.

Vanaf dit jaar is er in Deinze een nieuwe dienstverlening. Op een zitdag van de Commissie voor Juridische Bijstand kan je gratis juridisch advies krijgen. Deze eerstelijnsbijstand voorziet niet in een uitgebreid advies of een behandeling van een dossier, maar je krijgt er wel info over welke diensten je moet raadplegen, of een advocaat nodig is, of je moet aanwezig zijn op een zitting enzoverder.

Iedereen die een juridische vraag heeft kan hierop beroep doen. De zitdagen vinden elke tweede dinsdag van de maand plaats van 16 tot 18 uur in dienstencentrum Leiespiegel en elke laatste woensdag van de maand van 16 tot 18 uur in het Sociaal Huis Nevele. Je moet op voorhand een afsprak maken via 09/381.95.00 of via info@deinze.be.