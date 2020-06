Grand Café wint toegankelijkheidsprijs van de STAPB Anthony Statius

18 juni 2020

13u29 0 Deinze De horecazaak Grand Café in Shopping Driespoort in Deinze heeft de toegankelijkheidsprijs 2019 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks door het stadsbestuur en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Beperking (STAPB) uitgereikt aan handelaars en vrije beroepen die zich inzetten om hun zaak toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

In Deinze kan iedere zaakvoerder een aanvraag indienen om aanspraak te maken op een toegankelijkheidslabel en op de toegankelijkheidsprijs van de STAPB. Om het label te krijgen moet een pand voldoen aan enkele criteria en nadat de zaakvoerder een aanvraag heeft ingediend, brengt een team van STAPB-leden een plaatsbezoek om toe te zien over de normen van toegankelijkheid, bereikbaarheid en onthaal.

“De toegankelijkheidsprijs wordt uitgereikt aan de hand van een loting tussen de handelaars en vrije beroepen die eerder al een label kregen”, zegt Marleen Vanlerberghe, schepen bevoegd voor personen met een beperking. “In 2019 kreeg Patisserie Willy uit de Guido Gezellelaan het label, maar Grand Café verdiende het label al in 2018 en bleef in 2019 in de running voor de toegankelijkheidsprijs.”

Elisabeth Boterdaele van Grand Café kreeg donderdagvoormiddag een trofee en een geldprijs ter waarde van 500 euro uit handen van schepen Vanlerberghe en Luc De Trazegnies, voorzitter van de STAPB. “We zijn als adviesraad ook zeer lovend over de spontane en sympathieke bediening in Grand Café”, zegt Luc De Trazegnies. “Hoewel Grand Café werkt met zelfbediening, wordt aan een bezoeker met een beperking spontaan hulp en bediening aangeboden. We hopen dat ook andere zaakvoerders gemotiveerd worden om aandacht te besteden aan de toegankelijkheid. Een aanvraag indienen kan nog tot 1 september via www.deinze.be/toegankelijkheidslabel-en-prijs.”