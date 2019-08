Grammense rommelmarkt opnieuw volzet Anthony Statius

15 augustus 2019

12u19 0 Deinze De 41ste editie van de antiek- en rommelmarkt in Grammene was opnieuw volzet. Duizenden bezoekers kwamen vanuit alle windstreken om er op koopjes te jagen. “We zijn met twee grote wagens gekomen en die zullen volledig volgepropt zitten", zegt de Nederlandse Jovitha.

De Grammense rommelmarkt werd dit jaar uitgebreid tot in Gottem. Organisator Eddy De Dapper spreekt van een uitverkochte editie. “Aan de kant van Gottem waren nog enkele plaatsen vrij, maar aan de kant van Machelen zijn we iets verder gegaan dan gepland. In totaal is een duizendtal marktkramers naar Grammene afgezakt. Dankzij het droge weer, mochten we ook weer duizenden bezoekers ontvangen.”

“Ik ben speciaal uit Heuklum, Nederland gekomen om hier brocante te zoeken”, zegt de Nederlandse Jovitha. “Mijn moeder heeft een brocantewinkeltje in Heusden en ik had gehoord dat ik hier wel veel bruikbaar materiaal zou vinden. We hebben een kar en twee kinderwagens mee en we gaan heen en weer naar de parking om alle in te laten. We zijn met twee grote wagens gekomen en die zullen helemaal volgepropt zitten wanneer we terug naar huis gaan.”

Ook de Gezinsbond van Grammene, die tot drie jaar geleden de rommelmarkt organiseerde, was weer van de partij. Pol De Boever zorgde voor een vleugje nostalgie door met een megafoon op straat aan te kondigden dat de ‘verse braadworsten' klaar waren. Sommige dingen veranderen nooit, en dat is maar goed ook.

.