Grammense rommelmarkt breidt uit tot in Gottem Anthony Statius

14 augustus 2019

08u41 8 Deinze De antiek- en rommelmarkt in Grammene blijft groeien. Voor de 41ste editie op donderdag 15 augustus worden de standplaatsen op de Oude Heirbaan uitgebreid tot aan het kruispunt met de Ardense Jagerstraat en de Roterijstraat in het naburige dorpje Gottem.

De rommelmarkt van Grammene lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar het kleine dorpje in Deinze. De organisatie is sinds 2017 in handen van Deinzenaar Eddy De Dapper en vorig jaar steeg het aantal lopende meter kraampjes met 400 meter naar een record van 5,8 kilometer, goed voor zo’n duizend standhouders. Door dit aanhoudende succes wordt het aantal standplaatsen ook dit jaar uitgebreid.

“De markt begint aan de splitsing Oude Heirbaan/Kofferbeekstraat/Grijsbulstaat”, klinkt het bij de organisatie. “Op deze manier zijn er meer verkeersmogelijkheden voor zowel de bewoners, de standhouders als de bezoekers. Het voetbalveld wordt ook dit jaar niet gebruikt. Er zijn eet- en drankstanden voorzien, waaronder van de Gezindsbond van Grammene.”

De rommelmarkt start om 6 uur en eindigt om 18 uur. Meer info via www.hobby13.be.