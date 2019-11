Grammense Klieke speelt De slappe der wet Anthony Statius

05 november 2019

08u47 2 Deinze Het theatergezelschap De Grammense Klieke staat vanaf dit weekend met de komedie De slappe der wet in zaal Leiezicht in Grammene. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

De Grammense Klieke speelt de komedie van Kamiel Kemels in een regie van Mie De Neve. Het verhaal gaat over commissaris De Hond, die een afspraakje wil maken met zijn maîtresse, nu zijn vrouw voor een weekend naar zee is. In al zijn hevigheid neemt hij enkele onbezonnen beslissingen en hij laat zijn sullige bode Charel zijn plaats op het politiekantoor innemen. Al wat deze laatste moet doen, is een misdadiger bewaken en een onderzoeksrechter ontvangen, maar dat is blijkbaar toch iets te veel gevraagd.

De cast bestaat uit Benedikt Rogge, Walter Van De Walle, Catherine Bourgeois, Krista Biasino, Patrick De Vreese, Rudi Naessens, Martine Heyerick, Pauline Heyerick, Justine Meganck, Franky Meganck, Marc Van Meenen, Kim Yde en Rudy Beulque.

De première vindt plaats op vrijdag 8 november om 20 uur en er zijn enkel nog kaarten te verkrijgen op maandag 11 november om 18 uur, op woensdag 13 november om 20 uur en op donderdag 21 november om 20 uur. Kaarten kosten 8 euro en deze kan je reserveren via rudimartinenaessens@gmail.com of 0494/13.68.95.