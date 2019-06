Grammene maakt zich klaar voor Guldecorrida en Gulderock Anthony Statius

24 juni 2019

09u17 0 Deinze Het Feestcomité Immer Vooruit van Grammene v erwacht komend weekend een pak volk voor haar vijfde Guldecorrida en het gratis muziekfestival Gulderock.

“Op vrijdag 28 juni is er het loopevenement Guldecorrida”, zegt organisator Bart Van Thuyne. “Om 19.15 en 19.30 uur lopen de kleintjes en om 20 uur kunnen volwassenen vijf of tien kilometer lopen door het dorp. Tegelijkertijd worden de sponsors van de kermis uitgenodigd voor een natje en een droogje.”

“De apotheose van de festiviteiten in Grammene vindt plaats op zaterdag 29 juni. Om 14 uur begint de speelstraat in de Oude Heirbaan en daarna start de vijfde editie van ons gratis festival Gulderock. Om 16 uur treedt Jeuk op en vanaf 19 uur zijn er optredens van Corre and the Bang, The Amazing Flowers en DJ Dirk Stoops. Iedereen is welkom om Grammene Gulde op een passende manier af te sluiten. Het belooft alleszins goed weer te worden, met temperaturen die oplopen tot 37 graden.”

Voor meer informatie kan je terecht op de Facebookpagina ‘Gulderock Festival’.