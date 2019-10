Grammenaar Piet Vande Casteele opnieuw als souschef naar Bocuse d’Or Anthony Statius

11 oktober 2019

12u09 6 Deinze Grammenaar Piet Vande Casteele doet opnieuw mee met de prestigieuze kookwedstrijd Bocuse d’Or. In januari schopte de 21-jarige souschef nog tot in de finale aan de zijde van chef-kok Lode De Roover en het duo is opnieu kandidaat voor de Belgische finale op 17 november. “Daar stopt het avontuur wel sowieso voor mij, ook al gaan we door naar de Europese finale”, zegt Piet.

Eind januari stond Piet Vande Casteele samen met chef-kok Lode De Roover van restaurant Fleur de Lin in Zele en coach Jo Nelissen in de finale van de Bocuse d’Or in Lyon. Het Belgische team behaalde een mooie achtste plaats op dit WK van de gastronomie, maar daar laat men het niet bij. Lode De Roover stelt zich opnieuw kandidaat om ons land in januari 2021 te vertegenwoordigen op de wereldfinale in Lyon.

Ook Grammenaar Piet Vande Casteele zet opnieuw zijn muts van souschef op, maar deze keer zal hij niet de volledige rit uitzitten. “Lode heeft met gevraagd om opnieuw als commis mee te gaan”, zegt Piet. “Ondertussen heb ik mijn eigen cateringbedrijf Duchateau en mijn foodtruck Cecile, dus het is wat moeilijker om veel tijd vrij te maken, maar ik heb toch beslist om ervoor te gaan. Op zondag 17 november zal ik Lode bijstaan op de finale van Bocuse d’Or België tijdens Horeca Expo Gent in de gebouwen van de Flanders Expo. Daarna stopt het avontuur echter. De winnende Belgische chef zal voor het Europees kampioenschap in 2020 in Estland en de wereldfinale in 2021 in Lyon vergezeld worden door de winnaar van de Commis Challenge. Aan deze wedstrijd neem ik niet deel, omdat ik niet meer voldoe aan de leeftijdsvoorwaarden. Toch zal ik mijn uiterste best doen om Lode op weg te helpen naar de overwinning”, besluit Piet.