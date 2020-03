Graanstokerij Filliers heeft pure alcohol in voorraad voor medische sector Anthony Statius

18 maart 2020

11u05 82 Deinze Filliers Distillery uit Deinze kan de medische sector voorzien van pure alcohol voor het maken van onder andere handgel. “We hebben genoeg alcohol in voorraad voor mocht het nodig zijn. Bijstoken doen we voorlopig niet”, zegt communicatieverantwoordelijke Frederic De Gezelle.

Door de coronacrisis is er een tekort aan ontsmettingsalcohol in apotheken en ziekenhuizen. Op vraag van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) versoepelt de Algemene Administratie Douane en Accijnzen de vergunningsregels voor de aanmaak van ontsmettingsalcohol en dus kunnen stokerijen zoals Filliers Distillery uit Deinze hun pure ethylalcohol verkopen aan de zorgsector.

“Voor alle duidelijkheid: wij gaan geen ontsmettingsalcohol produceren”, zegt Frederic De Gezelle. “We kunnen wel de pure alcohol leveren die nodig is als basisstof om ontsmettingsmiddelen mee te maken. Momenteel hebben we genoeg alcohol in voorraad en mocht de nood er zijn, dan kunnen we er altijd bij maken. Dit brengt de productie van onze jenever, gin, whisky en andere dranken niet in het gedrang.”

Het contactpunt voor info en bestellingen bij Filliers Distillery is info@filliers.be of 09/386.12.64.