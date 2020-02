Gouden koppels vieren huwelijksverjaardag Anthony Statius

21 februari 2020

Het stadsbestuur van Deinze heeft vrijdagavond enkele gouden koppels in de bloemetjes gezet. De koppels, allen getrouwd in 1970, werden uitgenodigd voor een plechtigheid in het stadhuis, gevolgd door een receptie met hun familie.

De aanwezige koppels waren Willy Van Bruwaene en Marie Neirynck, Martin Heye en Irené Wille, Eric Van Damme en Ginette Vergeylen, Willy Cools en Maria Lanckriet, Lionel Verleye en Uguette De Smet, Norbert Seye en Andréa Meuris, Eric De Clercq en Johanna Vermeulen, Willy Coene en Christiane De Smul, Luc Van Autrijve en Beatrice Van Hecke, Jozef Verbeke en Monique Faelens, Guy Mortier en Lucrèce Trouvé, Raoul Kielemoes en Antonia Pagone en Hugo Thoen en Anne Weissenborn.