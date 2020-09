Gottemse Schutters komen voor het eerst naar buiten: “Coronaproof kleiduifschieten tussen de vlasvelden” Anthony Statius

10 september 2020

16u40 0 Deinze Deinze is een sportvereniging rijker. Enkele schietgrage vrienden hielden begin dit jaar de Gottemse Schutters boven de doopvont en organiseren in het weekend van 12 en 13 september een eerste weideschieting. Ervaren schutters, maar ook mensen die nog nooit een jachtgeweer in hun handen hebben gehad, zijn welkom op een weide tussen de vlasvelden van Gottem. “Toeschouwers mogen we door corona niet toelaten, maar iedereen kan deelnemen aan de schieting.”

“Pull!” Dat woord zal zaterdag en zondag meermaals over de velden van Gottem schallen, gevolgd door één of twee knallen. Voor het eerst in jaren vindt er nog eens een kleiduifschieting plaats in Deinze. Initiatiefnemers zijn Frederik Vandierendonck en zijn vrouw Marijke van Bakkerij Willy in Deinze. Samen met Nico Blomme, Jozef Vandierendonck en Herwig en Kristof Goeminne vormen zij de nieuwe sportvereniging de Gottemse Schutters. “Nico en ik gaan al jaren schieten in erkende schietclubs en we nemen regelmatig deel aan weideschietingen”, zegt Frederik. “Jaarlijks vinden er 25 plaats in Vlaanderen en we speelden al een tijdje met het idee om zelf een weideschieting te organiseren. We hebben groen licht gekregen van de stad Deinze en van de technische uitvoeringsdienst kregen we ook het nodige materiaal, zoals nadarhekken en tentjes. Als locatie hebben we een terrein van twee hectare buiten Gottem-dorp gevonden, waar er geen overlast is voor de buren.”

Iedereen kan eens proberen

De Gottemse Schutters waren donderdag al druk bezig met het klaarzetten van de schietstanden. “In totaal zijn er zeven standen”, legt Nico Blomme uit. “Er zijn twee oefenstanden waarbij de kleischijven rechtdoor vliegen, twee trapstanden waarbij de machine bepaalt in welke richting de kleischijven vliegen en dan nog eens standen met een jachtparcours. Deze laatste discipline is het meest verwant aan de jacht op natuurlijk wild, waarbij de kleiduiven de bewegingen van bijvoorbeeld een konijn of fazant simuleren. Voor deze drie standen heb je een sportschutterslicentie nodig. Wie geen licentie heeft en graag eens wil proeven van de sport is er ook een initiatiestand waar je onder begeleiding van ervaren schutters eens kunt proberen. Aan alle standen, behalve de initiatiestand, zijn wedstrijden gekoppeld en zijn heel wat prijzen te winnen. Om de schietsport ook wat aantrekkelijker te maken voor vrouwen is er bij de trapstand voor de vrouwelijke schutters ook een aparte finale voorzien.”

Coronaproof

“In totaal hebben we veertigduizend kleischijven besteld en we verwachten meer dan 150 deelnemers op het terrein”, gaat Nico verder. “We doen er alles aan om het evenement coronavrij te organiseren. Toeschouwers zijn niet toegelaten, alleen deelnemers. Iedereen moet zijn gegevens achterlaten voor het contactonderzoek en mondmaskers zijn verplicht, behalve tijdens het schieten. Iedere stand heeft een aparte in- en uitgang en het terrein wordt volledig afgesloten. Parkeren kan op de weide aan de overkant van de straat. We willen vanaf volgend jaar jaarlijks twee weideschietingen organiseren.”

De schietstanden van de Gottemse Schutters bevinden zich in de Terdonckstraat tussen Gottem en Wontergem, aan Oude Meers. Alle schutters zijn welkom op zaterdag tussen 13 en 18 uur en op zondag tussen 9 en 12 uur en 13 en 18 uur. Meer info op www.kleiduivengottem.be.