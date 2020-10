Gottemse jeugdlokalen bieden plaats aan gezinsopvang Anthony Statius

05 oktober 2020

12u10 1 Deinze In Gottem (Deinze) is vandaag de gezinsopvang Pimperidoe geopend. Onthaalmoeder Davina Linclauw vangt er acht kindjes op in de voormalige containers van jeugdvereniging Nievrans, vlakbij basisschool De Kerselaar.

In september 2018 startte Davina Linclauw met de gezinsopvang Pimperidoe bij haar thuis in Zeveren. Vanaf vandaag (maandag) vangt zij onder dezelfde naam acht baby’s en peuters op in een nieuwe locatie aan het Camiel De Waegenaere-plein, naast basisschool De Kerselaar in Gottem. Daar huurt zij de containers van de stad Deinze, die vroeger gebruikt werden door jeugdvereniging Nievrans.

“Thuis kindjes opvangen is niet altijd evident, dus ik ben blij dat ik dit nu op verplaatsing kan doen”, zegt Davina. “Er is plaats voor acht kindjes en momenteel is Pimperidoe volzet tot januari 2022.” Schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V) spreekt over een uniek project. “Met de stad organiseren wij op verschillende locaties groepsopvang, maar met Pimperidoe bieden we nu ook plaats aan een gezinsopvang. We zitten hier in een prachtige omgeving, vlakbij de basisschool en het nieuwe speelplein van Gottem. Onze dienst kinderbegeleiders is een prachtige locatie rijker.”