Golden Earring komt terug naar de Brielpoort Anthony Statius

08 september 2019

09u08 3 Deinze De Nederlandse rockband Golden Earring keert op zaterdag 9 november terug naar de Brielpoort in Deinze. Veel kans dat ze de rocktempel van weleer opnieuw zullen uitverkopen.

In 2017 kwamen Barry Hay en de zijnen al naar de Leiestad afgezakt, maar blijkbaar was een keer niet genoeg. Op zaterdag 9 november brengen de Nederlandse rockers opnieuw hun reeks klassiekers zoals Twilight Zone, When The Lady Smiles en Radar Love op het podium van de Brielpoort.

Sinds 1970 zijn zanger Barry Hay, drummer Cesar Zuiderwijk, gitarist George Kooymans en bassist Rinus Gerritsen samen onderweg, een nagenoeg uniek feit in de internationale rockwereld. Ze spelen nog steeds in de klassieke formatie zoals in de hoogdagen van de classic 70’s rock. Het wordt een feest van begin tot het einde door een dynamische rock-’n-rollband. Barry Hay en zijn vaste maten zijn misschien een dagje ouder, als ze optreden is het ouderwets goed.

Het optreden start om 20 uur Tickets kosten 38,5 euro en zijn te koop via https://www.houseofentertainment.be/events/golden-earring-deinze-2019.