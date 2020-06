Goed gezegd!. Zo kunnen Deinzenaren hun mening geven via online platform Anthony Statius

19 juni 2020

10u26 0 Deinze De stad Deinze geeft de inwoners de kans om ook online hun mening te geven over bepaalde projecten. Samen met het bedrijf Citizenlab lanceert men vanaf woensdag 1 juli het participatieplatform ‘Goed gezegd!’ . Het eerste project dat aan bod komt is de publieke ruimte en de Lovelingbrug in Nevele.

Naast de traditionele fysieke bijeenkomsten peilt de stad voortaan ook online naar de mening van de burgers over bepaalde projecten.

“We willen onze inwoners op zoveel mogelijk manieren betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Tot nu verliep de participatie vooral via vergaderingen, maar vanaf 1 juli kan dit ook via het online participatieplatform Goed Gezegd!. Op dit platform kan je als burger een idee achterlaten of een vraag stellen over een lopend project en heb je inzage in participatieve projecten die in het verleden uitgevoerd zijn. Ook het stadspersoneel kan dit platform gebruiken voor interne inspraakprocessen of om mensen bij een plan of project te betrekken.”

Dorpskernvernieuwing

Goed gezegd! gaat van start met het dorpskernvernieuwingsproject van Nevele. “In Nevele willen we een duurzame en innovatieve dorpsontwikkeling realiseren waarin de publieke ruimte en de publieke gebouwen centraal staan”, vervolgt de burgemeester. “Het project ging vorig jaar van start met een participatieavond en PTArchitecten ging met deze input aan de slag om een analyse voor de publieke ruimte en enkele strategische sites in de dorpskern op te maken. We koppelen nu de tussentijdse resultaten graag terug naar de bevolking.”

Registreren kan vanaf 1 juli via goedgezegd.deinze.be.