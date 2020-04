Glacier Festival levert roomijs aan huis: “Zo kan iedereen in zijn kot genieten van een ijsje” Anthony Statius

11u53 9 Deinze De familie Marreel van ijssalon Glacier Festival in Deinze levert nu ook literdozen roomijs aan huis. “Onze ijssalons blijven open, maar om lange wachtrijen te vermijden leveren we nu ook bij de mensen thuis”, zegt Andreas Marreel.

Vorig weekend was het aanschuiven in menig ijssalon in Vlaanderen. Ook de komende dagen zal het prachtige weer zin doen krijgen in een ijsje. Ondanks het feit dat ijssalons open mogen zijn tijdens de coronacrisis, kwam er heel wat kritiek op de files aan de ijssalons. Ook de familie Marreel, die ijssalons hebben op de Markt van Deinze, in Knokke, Tielt en binnenkort in Aalter, kreeg op sociale media hier en daar de wind van voren.

“Wij proberen zo goed mogelijk de afstandsregels te respecteren”, zegt Andreas Marreel. “Ik vraag ook aan de klanten om na hun aankoop onmiddellijk door te lopen en niet te blijven plakken, maar voor veel mensen is dat moeilijk. Met Glacier Festival rijden wij normaal gezien ook met een ijskar rond in de regio Damme, maar we hebben beslist om dat voorlopig niet meer te doen. Om de ijskar te compenseren en om de massa aan onze ijssalons te verkleinen, leveren we sinds kort ook roomijs in literdozen aan huis. Deze worden op een veilige manier afgezet aan de deur. Zo kan iedereen ook genieten van een ijsje in zijn kot.”

