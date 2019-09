Giovani (46) opent scootershop in Gentpoortstraat Anthony Statius

17 september 2019

11u03 8 Deinze Giovani Victor (46) heeft een scootershop geopend in het centrum van Deinze. Gio’s minibike & scooter repair bevindt zich in de Gentpoortstraat 4, waar vroeger Bio Shop gevestigd was.

Voor scooters, bromfietsen en minibikes moet je bij Giovani Victor zijn. Hij opende onlangs een scootergarage- en shop in het pand recht tegenover de bibliotheek van Deinze.

“Ik rijd al van mijn zestien jaar met een Dax of scooter rond”, zegt Giovani. “Ik heb ook altijd zelf gesleuteld aan mijn scooters en ondertussen is mijn hobby mijn beroep geworden. Ik werkte vroeger als lasser, begon dan met herstellingen en onderhoud in bijberoep en deze zomer heb ik mijn eigen scootergarage- en shop geopend. In mijn aanbod heb ik vooral scooters van het merk SYM en toebehoren en onderhoudsstukken. Daarnaast doe ik ook onderhoud en herstellingen van alle merken. Ik ben blij dat ik de stap gezet heb om in Deinze een eigen zaak te starten. Ik had al een vast klantenbestand opgebouwd en ondertussen komen meer en meer scooterliefhebbers bij mij terecht”

Meer info via www.gios-scootergarage.be.