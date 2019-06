Gie Bogaert te gast in de bibliotheek Anthony Statius

20 juni 2019

14u39 0 Deinze In de lezingenreeks Sprekende schrijvers is Gie Bogaert op maandag 24 juni te gast in de bibliotheek van Deinze. Yves Van Durme zal hem er om 19.30 uur interviewen.

Gie Bogaert debuteerde in 1987 met de verhalenbundel Klein Berlijns drama. Drie jaar later volgde zijn eerste roman Wat kwaad doen de tovenaars? Inmiddels zijn er al elf boeken van zijn hand verschenen. Zijn recentste roman Roosevelt die drie jaar geleden werd uitgegeven, kreeg lovende recensies in de pers. Gie Bogaert is schrijfdocent aan de SchrijversAcademie in Antwerpen en praat met Yves Van Durme over zijn inspiratiebronnen en schrijven van verhalen en romans.

De lezing wordt georganiseerd door Kade Podiumkunsten met steun van Het Vlaams Fonds voor de Letteren, de bibliotheek en het stadsbestuur van Deinze. Iedereen is welkom op maandag 24 juni 2019 om 19.30 uur in de bibliotheek van Deinze, ingang Gentpoortstraat. Vooraf inschrijven kan via deinzeschrijft@deinze.be of telefonisch op het nummer 09/381.95.60.