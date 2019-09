Gezocht: nieuwe uitvalsbasis voor Rode Kruis Deinze Anthony Statius

20 september 2019

17u55 2 Deinze Het Rode Kruis van Deinze is op zoek naar een nieuwe uitvalsbasis. De huidige gebouwen in de Louis Dhondtstraat zullen in de toekomst om verschillende redenen niet meer voldoen voor een goede werking. “We verliezen sowieso onze parking en het sanitair blok met verwarmingsketel wordt afgebroken. We hopen dat er snel een oplossing komt”, zegt voorzitter Jan Fourneau.

De Rode Kruisafdeling van Deinze is al sinds de jaren 80 gevestigd in de Louis Dhondtstraat, een doodlopende zijstraat van de Tolpoortstraat. Eerst in de gebouwen aan de overkant van de publieke parking en in 2002 in de voormalige brandweerkazerne van Deinze, waar de vrijwilligers tot op de dag van vandaag zitten. Maar hun vaste stek wordt bedreigd en volgens voorzitter Jan Fourneau en zijn team is er dringend nood aan een nieuwe locatie.

“De gebouwen op zich zijn nog in goede staat en we hebben nog tot 2030 een contract met de stad Deinze om deze te gebruiken”, verduidelijkt Jan Fourneau”, maar binnenkort verwachten we wel problemen met onze bereikbaarheid. De publieke parking in de Louis Dhondtstraat wordt volledig vervangen door nieuwe appartementen en een park waardoor er noch voor onze vrijwilligers, noch voor de bezoekers parkeerplaatsen zullen zijn. Ook voor ons wagenpark is er geen ruimte meer. We beschikken over twee ziekenwagens en twee interventievoertuigen en sinds enkele maanden is er slechts plaats voor een ziekenwagen. De andere voertuigen staan in de garages van het ondertussen afgebroken politiecommissariaat in de Centrumlaan in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie. Dat is allesbehalve praktisch want om te kunnen verzamelen moeten onze vrijwilligers eerst naar de Centrumlaan rijden en dan door het stadscentrum om hier te geraken.”

Bijkomend probleem

“Een bijkomend probleem is dat het bijgebouw met ons sanitair blok moet afgebroken worden in het kader van de nieuwe appartementen”, vervolgt Jan. “In dat bijgebouw staat ook onze verwarmingsketel, dus dat wil zeggen dat we deze winter zonder wc’s en verwarming kunnen vallen. Met elektrische vuurtjes krijgen we dat hier niet verwarmd. Ook voor onze bloedafnames zitten we nu al met een probleem. De vrachtwagen met al het materiaal kan hier niet meer parkeren. De volgende geplande bloedafnames op 30 september en 8 oktober vinden daarom plaats in de gebouwen van Vesalius-Verpleegkunde in de Peter Benoitlaan 10 in Deinze. Dit is enkel een tijdelijke oplossing en momenteel zijn we samen met de stad aan het kijken of we de bloedafnames in de toekomst niet kunnen laten plaatsvinden in zaal De Rekkelinge.”

Betere ligging

“Er is dus dringend nood aan een nieuwe locatie met een betere ligging. Een plek waar we alles kunnen centraliseren: leslokalen, garages, sanitair, douches, onze uitleendienst, een opslagruimte voor ons materiaal en voldoende parking. Een nieuw gebouw zou mooi zijn, maar dat hoeft niet per se, er zijn genoeg leegstaande gebouwen in de stad. Binnenkort sturen we hierover een brief naar het stadsbestuur, want we willen niet meer in deze onzekerheid leven.”

Schepen van Patrimonium Bart Van Thyne (CD&V) erkent de problematiek: “De nodige aanpassingen worden gedaan zodat het Rode Kruis de gebouwen kan blijven gebruiken. We zullen er ook voor zorgen dat de bloedafnames nog steeds kunnen plaatsvinden in het lokaal. Ondertussen zoeken we naar een nieuwe locatie, maar het is te vroeg om hier al iets concreet over te kunnen zeggen. Dit zal bepaald worden in het meerjarenplan. De ideale locatie zou de site van de brandweer en de politie zijn.”