Gezocht: meters en peters voor boomtuintjes Anthony Statius

05 december 2019

08u50 4 Deinze GroenRood wil het meter-peterschap van boomtuintjes invoeren in Deinze. Hierbij nemen inwoners de verantwoordelijkheid om een boomspiegel aan te planten en te onderhouden. Het voorstel werd goedgekeurd op de gemeenteraad.

“Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom, meestal zo groot als de kruin van de boom”, zegt GroenRood-fractieleider Annick Verstraete uit. “Deinze kent heel wat straten met aaneengesloten woningen, met weinig groene ruimte. Bewoners die geen tuin hebben, willen wellicht ook graag een groenere omgeving. Boomtuintjes bieden daarvoor een oplossing. Boomtuinen kunnen voor veel extra groen zorgen in de stad op extreem weinig grond. Ze brengen kleur, leven en sfeer in de straat. De natuurwaarde van de buurt wordt verhoogd doordat de planten in boomtuintjes kleine dieren, vlinders en vogels aantrekken. Bewoners en hun kinderen kunnen veel plezier beleven aan het verzorgen van een boomtuintje.”

Adoptie van boomtuintjes

Annick Verstraete van GroenRood bracht het voorstel op de gemeenteraad om de adoptie van boomtuintjes mogelijk te maken. “Mensen kunnen op elk moment een aanvraag doen via een adoptieformulier. De milieudienst registreert de adoptie, zodat bekend is welke buurtbewoner de zorg voor een boomtuin op zich neemt. Eenmaal de adoptie is geregistreerd, krijgt de aanvrager informatie over de aanleg en het onderhoud, met onder andere informatie over welke planten geschikt zijn. De goede zorgen worden kenbaar gemaakt met een naambordje van de adoptieouder.”