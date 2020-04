Gezinsbond Petegem organiseert alternatieve paasactie Anthony Statius

04 april 2020

15u19 0 Deinze Coronacrisis of niet, de Gezinsbond van Petegem organiseert toch een paasactie. “Aan onze paas-challenge kan je perfect thuis deelnemen”, zegt Geert Vander Beken.

De Gezinsbond van Petegem heeft een alternatief voor haar jaarlijkse paasactie gevonden. “Omdat het advies nog steeds ‘blijf in uw kot’ is hebben we er een gevarieerde paas-challenge van gemaakt”, zegt Geert Vander Beken. “Via verschillende opdrachten vinden deelnemers letters om een woord mee te vormen. Eenmaal het woord gevonden werd, kunnen ze met een waardebon paaseitjes halen bij de lokale bakker. Zo steunen we ook een heel klein beetje onze lokale ondernemers. Wie een foto post op de Facebookpagina, maakt bovendien kans op een prijs.”

Alle gezinnen met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen deelnemen tot zondag 19 april. Leden van de Gezinsbond van Petegem betalen 4 euro per kind, leden van andere afdelingen betalen 6 euro per kind en niet-leden betalen 8 euro. Na betaling ontvang je een bundeltje met alle info, spelregels en de opdrachten. Inschrijven kan via petegemaandeleie.gezinsbond.be.”