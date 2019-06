Gezinsbond Petegem-aan-de-Leie tatoeëert 300 papa’s voor Vaderdag Anthony Statius

03 juni 2019

11u52 0 Deinze De Gezinsbond van Petegem-aan-de-Leie neemt deel aan de nationale tatoeageactie voor Vaderdag. De eerste 300 kinderen die op zaterdag 8 juni langskomen in de inkomhal van sportcomplex Palaestra krijgen een gratis kleeftatoeage om hun papa een beetje stoerder te maken.

“Het blijft niet bij een tattoo”, zegt Geert Van der Beken van Gezinsbond. “Wie er een leuke foto van neemt, kan die plaatsen op de Facebookpagina van de Gezinsbond met de hashtag #toppapa. Zo maak je kans op een prachtige vuurschaal.”

“Vanaf 9 uur staan we paraat aan sportcomplex Palaestra”, aldus Geert. “Want ook papa’s verdienen het om eens in het zonnetje te staan. Daarom doen we dit vlak voor Vaderdag. En papa’s mogen er natuurlijk ook eentje meenemen voor hun eigen vader.”