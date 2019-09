Gezin van Paemel hopeloos uitverkocht Anthony Statius

08 september 2019

11u33 0 Deinze Alle 23 voorstellingen van de toneelvoorstelling Het gezin van Paemel, de opener van het nieuwe Leietheater in Deinze, zijn uitverkocht. Dit laat vzw De Kwelm weten.

Sinds de voorstelling Het gezin van Paemel in première gegaan is, staat de telefoon bij vzw De Kwelm opnieuw roodgloeiend. De eerste toneelvoorstelling van het pas geopende cultuurcentrum Leietheater heeft Jo De Meyere in de hoofdrol en samen met zeventien amateuracteurs uit de streek brengt hij vuurwerk op het nieuwe podium in Deinze. Wie geen ticket heeft en toch graag wil gaan kijken, is eraan voor de moeite.

“Er is geen enkel ticket meer beschikbaar, er worden geen wachtlijsten aangelegd en er zijn geen extra voorstellingen meer gepland”, zegt Peter Lafosse van vzw De Kwelm. “De ticketverkoop is gestart op zondag 16 september 2018 ter gelegenheid van de openwerfdag in het Leietheater. Op iets meer dan elf maanden tijd zijn meer dan 10.400 tickets verkocht. E-mailen en telefoneren voor tickets heeft geen enkele zin.”