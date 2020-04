Gezichtsschermen VTI Deinze steken de landsgrenzen over: “Geen hightech uitvinding, maar het doet zijn werk” Anthony Statius

22 april 2020

09u01 0 Deinze De gezichtsschermen van VTI Deinze worden ook in Nederland, Duitsland en Luxemburg ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Ook heel wat Vlaamse scholen maakten het Deinse model na, goed voor 50.000 exemplaren die gratis werden verdeeld in de zorgsector in ons land. In Deinze neemt maatwerkbedrijf Demival binnenkort de productie over.

“Het is geen hightech uitvinding, maar het doet wel zijn werk.” Directeur Sam Heyerick van VTI Deinze blijft bescheiden bij de creatie, die op zijn school werd bedacht aan de start van de coronacrisis midden maart. Toch heeft het ‘face shield’ van Deinse makelij ondertussen een lange weg afgelegd en het stak zelfs de grens met Duitsland, Nederland en Groothertogdom Luxemburg over.

We duiken samen met Sam even in het recente verleden. “Op woensdag 18 maart kwam de vraag van dokter Lut Van den Berghe of wij snel enkele gezichtsschermen konden maken voor het AZ Sint-Vincentius”, zegt Sam. “De dag nadien hebben we al een productieproces ontwikkeld om deze ‘face shields’ op school te maken. Een gelaatsscherm beschermt het volledige gezicht. Het heeft als voordeel dat mondmaskers langer proper blijven en het kan zo de levensduur van de mondmaskers verlengen. Voor ons model gebruiken we folie uit een drukkerij en met onze computergestuurde lasersnijmachine worden uit ieder folieblad acht maskers gesneden. Vervolgens gebruiken we tochtband voor ramen om het scherm aan vast te maken en met een elastiek blijft alles op zijn plaats zitten. Het ziekenhuis was zeer enthousiast over ons prototype en een dag later is een team van leerkrachten gestart met de productie van 2.000 schermen voor AZ Sint-Vincentius en AZ Maria Middelares in Gent. Ook UZ Gent is vragende partij en de Deinse longarts Eva Van Braeckel vermeldde de uitvinding tijdens een aflevering van Topdokters op Vier.”

Ondertussen zijn de ‘face shields’ van VTI Deinze lustig gekopieerd door heel wat technische scholen in Vlaanderen, van VTI Waregem tot het Technicum Sint Bernardus in Oudenaarde. “De telefoon stond niet stil en ik begon te realiseren dat Vlaanderen in een echte noodsituatie verkeerde en dat we de gelaatsschermen op een grotere schaal moesten gaan produceren”, zegt Sam. “Ik heb toen contact opgenomen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de technische gegevens voor het maken van de schermen te verspreiden over alle technische scholen van Vlaanderen. Tegen 3 april hadden technische scholen van Limburg tot de Westhoek ongeveer 50.000 gelaatsschermen gemaakt. Op onze school werden er 7.000 ineen gestoken en daarmee hebben heel veel mensen kunnen helpen. Onze face shields werden geschonken aan UZ Gent, lokale ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking, thuisverplegers, tandartsen en kinesisten. Ondertussen heb ik vernomen dat het model ook in Duitsland, Nederland en Groothertogdom Luxemburg wordt gebruikt om zelf gelaatsschermen te maken.”

“Op VTI Deinze zijn we gestopt met de productie”, vervolgt Sam. “De grondstoffen die we gratis gekregen hadden, zijn op en de vraag is ook te groot geworden voor hetgeen we kunnen bieden. Daarnaast willen we ons ook enkel nog focussen op onze kerntaak, namelijk het verzorgen van onderwijs. Ik kan wel meegeven dat maatwerkbedrijf Demival uit Deinze de productie overneemt.” Filip Walraeve, algemeen directeur van Demival, bevestigt dit nieuws. “We hebben alle technische gegevens gekregen van VTI Deinze en we onderzoeken momenteel hoe we dit zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen. In de loop van de komende dagen hopen we te kunnen starten met de productie”, zegt Filip Walraeve.