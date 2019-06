Geslaagde Adventure Run krijgt meteen al een vervolg Anthony Statius

09 juni 2019

18u57 0 Deinze Met 300 deelnemers was de eerste editie van de Versele-Laga Adventure Run zeker geslaagd. Daan Boydens en zijn team maakten van hun terrein aan de Brielmeersen een compacte, maar uitdagende obstakelrun. “Volgend jaar gaan we voor een tweedaagse met duizend deelnemers", zegt Daan.

De deelnemers van de eerste Versele-Laga Adventure Run bleven gespaard van regen en wind, maar niemand liep droog over de finish. Daan Boydens en Teamadventure zorgden naast heel wat klimmuren en reuzenladders ook voor enkele modderbaden en buikschuifbanen. De lange voorbereidingen werden duidelijk gesmaakt door de bezoekers.

“We hebben zo’n 300 inschrijvingen en dat is zeker niet slecht voor een eerste editie”, zegt Daan. “We konden de deelnemers verdelen in groepjes van een dertigtal personen en zo bleven de wachtrijen aan de hindernissen beperkt. De meeste deelnemers kwam met hun gezin en dat was ook onze bedoeling. Deze obstakelrun is er voor jong en oud, het moet avontuurlijk én toegankelijk tegelijk zijn. We denken ook al aan een vervolg. Nu we wat meer naamsbekendheid hebben mikken we volgend jaar op duizend inschrijvingen en we maken er meteen een tweedaagse van.”