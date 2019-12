Geschiedenis Schipdonkkanaal komt tot leven in Tolpoortstraat 79 Anthony Statius

02 december 2019

12u28 0 Deinze De heemkundige kring Het land van Nevele heeft de toegangspoort van het erfgoedhuis Gentiel De Smet in Tolpoortstraat 79 omgetoverd tot een tentoonstellingsruimte. Men toont er tijdelijk de foto-expo Kanaal van Schipdonk.

Passanten in de Tolpoortstraat kunnen tijdens de gure herfst- en wintermaanden overdag even schuilen in de toegangspoort van het huisnummer 79. In het poortgebouw van het Museum Fonds Gentiel De Smet, waar de Erfgoedcel Leie Schelde huist, kan men de fototentoonstelling over de geschiedenis van het Schipdonkkanaal bekijken. Aan de hand van een reeks foto’s, tekeningen en kaarten krijgt de bezoeker een beeld van het ontstaan en wedervaren van deze waterloop.

“De vaart is een zeer zichtbare band tussen heel wat deelgemeenten in Deinze”, zegt André Bollaert van de heemkundige kring Het land van Nevele. “De waterloop start aan de Noorderwal in Deinze en passeert Bachte, Meigem, Nevele, Vosselare, Landegem en Merendree. Het verbindt de Leiestreek met het Meetjesland en verder richting de Noordzee. De graafwerken gingen van start in 1846 en de oudste foto dateert van 1887.”

De expo is een realisatie van de heemkundige kring Het Land van Nevele en werd eerder dit jaar getoond in Nevele. De Erfgoedcel Comeet (Meetjesland) zorgde voor steun. De tentoonstelling is iedere werkdag tijdens de kantooruren vrij te bezoeken en ze loopt gedurende de wintermaanden.