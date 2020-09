Gert Van Walle (SK Deinze) na de krappe zege tegen RWDM: "Was liever wat meer aan de bal geweest" Hans Fruyt

13 september 2020

11u23 0 Deinze Een goed resultaat was belangrijk! Dat was de teneur in de reacties na de krappe 1-0-zege van SK Deinze thuis tegen RWDM. Trainer David Gevaert voerde na de nul op zes heel wat wijzigingen door. Zo verscheen Gert Van Walle (24) voor het eerst in deze competitie aan de aftrap.

Niet alleen Van Walle was nieuw in de basiself van de oranjehemden. Ook doelman William Dutoit en centrale verdediger Niels De Schutter versierden een eerste basisstek. Ten nadele van Tom Vandenberghe en Arnaud De Greef, beiden licht geblesseerd. De Greef, die enkele maanden geleden een hernia-operatie onderging, kreeg een zitje op de bank. “We startten goed”, begon Gert Van Walle zijn analyse van de match. “Denk dat we de eerste 45 minuten heel weinig weggaven. Op die ene vrije trap die tegen de buitenkant van het kader sloeg na. We dreigden ook, maar konden niet echt open kansen afdwingen. In de eerste helft waren we beter dan RWDM. We gingen verdiend met 1-0 de rust in.”

Na de pauze kreeg de wedstrijd een ander gelaat. De Brusselaars dwongen de thuisploeg achteruit. Toch hield de herschikte Deinse defensie vrij makkelijk de nul. Dutoit hoefde slechts één keer zijn kunde te etaleren.

Beetje geluk

“Maar het was enkele keren nipt”, gaf Van Walle toe. “Er kwamen een aantal fasen waarbij een speler van de bezoekers er net niet in slaagde alleen voor onze doelman op te duiken. Daar kenden we een paar malen geluk. Wij kregen het zelf moeilijk om een doelrijpe kans bij elkaar te voetballen. Onze tweede helft was duidelijk iets minder. Over mijn eigen prestatie ben ik niet honderd procent tevreden. Ik was liever iets meer aan de bal geweest. Los daarvan, ik ben heel blij met deze eerste basisplaats. Uit de trainingen van de laatste dagen voor deze match kon ik niet afleiden dat ik aan de aftrap zou komen. Pas toen onze trainer net voor de match de namen op het bord zette wist ik dat ik mocht starten. Neen, de nul op zes zorgde niet voor nervositeit in onze groep. Zelfs nul op negen zou nog geen drama geweest zijn. Wat niet wegneemt dat deze eerste driepunter, net voor uitmatchen bij Westerlo en Lommel, deugd doet.”