Gentse flik wint wedstrijd voor stoere holebimannen: "Vroeger had ik geen rolmodel, nu wil ik er zelf een zijn" Welkom in Oost-Vlaanderen bij Jurgen Claus Anthony Statius

26 oktober 2019

11u02 1 Deinze Bij de Gentse flikken is Jurgen Claus (46) al vijf jaar een geliefde collega, maar binnen de holebigemeenschap is hij sinds kort een fenomeen. Als winnaar van de Mister Bear Belgium-verkiezing is hij de ideale 'beer van een vent'. "Homoseksualiteit is in veel beroepssectoren nog taboe. Er is nood aan een rolmodel en die taak wil ik gerust op mij nemen", zegt Jurgen.

Op het eerste gezicht heeft Jurgen Claus wel het postuur van een beer. Een boom van een vent met gespierde armen en een forse baard onder een gladgeschoren knikker. Maar volgens Jurgen gaat de Mister Bear Belgium-verkiezing toch vooral over de innerlijke beer.

Wat houdt de titel van Mister Bear in?

"Mister Bear is een man die met iedereen overeenkomt, een groot empathisch vermogen heeft en een hart van goud bezit. Ik had nog nooit van deze verkiezing gehoord tot ik op vakantie in Barcelona toevallig terechtkwam in 'bearweek', een samenkomst van struise, bebaarde mannen. Toen ik hoorde dat de winnaar gedurende een jaar een goed doel mag promoten, heb ik me ingeschreven. Dat was vorige maand en op zondag 6 oktober, uitgerekend op mijn verjaardag, stond ik op het podium als Mister Bear. Dat lint - een zwaar leren exemplaar - is echt wennen in het begin. Ik geniet van de vele opportuniteiten die zich nu aanbieden."

