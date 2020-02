Gents Studentenkoor zingt in OLV-kerk Anthony Statius

16 februari 2020

09u35 0 Deinze KADE Podiumkunsten nodigt op dinsdag 18 februari het Studentenkoor van het Koninklijk Conservatorium Gent uit in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Deinze. Men brengt er ‘A Ceremony of Psalms’.

Het Studentenkoor van het Koninklijk Conservatorium Gent bestaat uit studenten uit de bachelorjaren, die wekelijks repeteren onder leiding van Johan Duijck. Begeleiding gebeurt door studenten uit de orgel- en begeleidingsklassen. Solisten in Deinze zijn Nele De Soete, sopraan, Aryna Tsytlianok, orgel, Corne Jopse, orgel en Lodewijk Mispelon, orgel.

Met ‘A Ceremony of Psalms’ brengt het koor een bloemlezing van psalmen. Ze leggen de focus op Angelsaksische bewerkingen en nodigen je uit in de passende omgeving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk op de Markt in Deinze.

Het concert start om 19.30 uur en de toegang is gratis.