Gent-Wevelgem start dit jaar in ... Ieper. Voormalige gaststad Deinze bekritiseert kostprijs: “120.000 euro, dat is niet te verantwoorden” Anthony Statius

05 september 2019

12u40 0 Deinze Deinze is niet langer gaststad van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. Dit werd donderdagvoormiddag bekendgemaakt door de Deinse burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). De start van Gent-Wevelgem verhuist de komende vijf jaar naar Ieper. “Het waren 17 mooie jaren, maar bedragen van meer dan 120.000 euro zijn niet meer verantwoord”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

“Ik zal de eerste burgemeester zijn die zijn broek ophoudt voor de koers.” Deze gevleugelde woorden sprak burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) op zondag 31 maart na de zeventiende start van Gent-Wevelgem op de Markt van Deinze. Het hing al een beetje in de lucht, maar vandaag blijkt dat de burgemeester dus wel degelijk zijn broek ophoudt want de wielerhoogdag op die zondag was meteen ook de laatste in de Leiestad. De 82ste editie van Gent-Wevelgem start volgend jaar in het West-Vlaamse Ieper.

“Het waren mooie momenten, de start van Gent-Wevelgem in Deinze. 17 mooie edities, met als topjaar 2006! Volgend jaar vertrekt de koers in Ieper. Onze stad deed een bod, maar wou niet meegaan met de gevraagde bedragen van meer dan 120.000 euro per jaar.” Met zijn Facebookboodschap geeft Jan Vermeulen ook meteen de reden mee waarom Deinze Gent-Wevelgem laat schieten. “Tot vorig jaar was de prijs 55.000 euro per jaar, maar nu vroeg de organisatie een bedrag van minstens 120.000 euro”, verduidelijkt Jan Vermeulen. “Deinze heeft de eerste kans gekregen, maar we zijn niet op het voorstel ingegaan. We hebben een mooi bod gedaan, maar blijkbaar niet hoog genoeg. Als stadsbestuur moet je weten waar het stopt en voor ons stopt het hier. Als je weet dat Antwerpen 400.000 euro betaalt voor de start van de Ronde van Vlaanderen, dan weet je al hoe laat het is. Is de koers dan zoveel groter geworden dan vroeger? Niet echt, maar de koerscomités van vroeger zijn bedrijven geworden en dat heeft invloed op de prijzen.”

“Het is een weloverwogen keuze geweest”, vult sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze) aan. “Zo’n grote bedragen kunnen we niet meer verantwoorden bij de bevolking. De laatste jaren was het vet ook een beetje van de soep. Vroeger viel de start van Gent-Wevelgem op een woensdag en dat was een belevenis in Deinze. Bedrijven stapten toen massaal mee in het verhaal, maar op zondag was er een pak minder ambiance. We vonden het ook altijd jammer dat er niet meer aan citymarketing werd gedaan. Bij de start kwam onze stad amper in beeld. Met het vrijgekomen budget kunnen we nu investeren in een ander evenement, maar dat moeten we nog eens bekijken.”

Zowel de burgemeester als de schepen van sport blikken met fierheid terug op voorbije 17 jaar. “We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en er zijn ‘no regrets’”, zegt Jan Vermeulen. “Gent-Wevelgem blijft een prachtige koers en we wensen de organisatie en de stad Ieper veel succes. Het mooiste Gent-Wevelgem-moment in Deinze? Tom Boonen die in 2006 als wereldkampioen op de Markt verscheen, dat was echt een topjaar. Ook Nico Mattan die Gent-Wevelgem won nadat hij een Filliers-jenever had gedronken, zal mij altijd bijblijven.”

Is het nu volledig gedaan met wielerpret in Deinze? “Zeker niet, want met Nokere koerse hebben we de komende tien jaar een mooie wedstrijd in huis. Daarnaast werkt de stad aan een dossier voor de verjaring van 100 jaar Lucien Buysse in 2026", zegt Jan Vermeulen. “We willen investeren in iets uniek, iets waar de Deinzenaren enthousiast over kunnen zijn en waar ook mensen van buiten de streek op afkomen”, besluit de burgemeester.