Gen’eat trekt weg uit Tolpoortstraat Anthony Statius

09 maart 2020

16u52 0 Deinze De gezonde wrap-en saladebar Gen’eat in de Tolpoortstraat sluit de deuren. De eigenaars verhuisden vorig jaar het concept naar Gent willen zich meer focussen op hun tweede vestiging. Ook de veranderde rijrichting in de Tolpoortstraat is een van de oorzaken waarom het verhaal in Deinze stopt.

Na vier jaar trekt de gezonde snackbar Gen’eat weg uit Deinze. De zaak werd in april 2016 opgericht door de Deinse foodblogster Lynn Dhaese en twee jaar later werd het populaire eethuisje in de Tolpoortstraat overgenomen door de Gentse ondernemers Sam D’Huyvetter en Nina De Cuyper. De deur bleef de voorbije week dicht en vandaag lieten de eigenaars weten dat Gen’eat voorgoed sluit in Deinze. De tweede vestiging, die in april vorig jaar de deuren opende langs de Zwijnaardsesteenweg in Gent, blijft open.

“We willen ons meer focussen op onze horecazaken in Gent”, zegt Sam D’Huyvetter. “De Gentse vestiging van Gen’eat wordt nog uitgebreid en ondertussen zijn we bezig met een tweede Pleasures Boutique in Ledeberg (de eerste Pleasures Boutique bevindt zich langs de gewestweg N43 in Sint-Martens-Latem). We ervaren op dit moment meer voeling met de stad Gent en we hebben het gevoel dat daar meer potentieel in zit. Een andere reden waarom we we wegtrekken uit Deinze is het draaien van de rijrichting in de Tolpoortstraat. Sinds de rijrichting gedraaid werd is de omzet toch merkbaar gedaald. We willen alleszins de Deinze enorm bedanken voor de steun en kansen die ze ons gegeven hebben.”