Gemeentescholen heropenen voor alle leerlingen, met hulp van Team Adventure Anthony Statius

03 juni 2020

14u38 0 Deinze Alle leerlingen van de gemeentescholen De Vaart in Nevele en ‘t Wilgennest in Landegem worden respectievelijk vrijdag en maandag terug op school verwacht. Dankzij de hulp van de sportmonitoren van de Deinse evenementenorganisator Team Adventure zijn de scholen niet onderbemand en kan men volledig heropstarten.

Deinze telt twee gemeentescholen, namelijk De Vaart in Nevele en ‘t Wilgennest in Landegem. Terwijl alle Vlaamse basisscholen de deuren heropenen, gebeurt dit niet overal op volle capaciteit. In het gemeentelijk onderwijs van Deinze besliste men om wel alle kinderen terug op school ter verwelkomen.

In Beide scholen zitten de eerste-, tweede- en zesdejaars al sinds 15 mei terug op de schoolbanken en dinsdag mochten ook de kleuters van De Vaart hun klasgenootjes en juffen terugzien. “Onze school telt 250 leerlingen, waarvan 75 kleuters en vanaf vrijdag zijn ook de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar terug welkom”, zegt directrice Isabelle de Kriek. “Er moet geen vier vierkante meter ruimte per leerling in de klas zijn, maar alle andere veiligheidsmaatregelen blijven behouden. Zo zorgen we er voor dat de kinderen regelmatig hun handen wassen en dat de leerkracht voldoende afstand kan houden of beschermd is met een mondmasker en een gelaatsscherm. Omdat het wassen van de handen heel wat tijd in beslag neemt, hebben we tijdelijk twee extra wasbakken geïnstalleerd. Tijdens de pauzes behouden we de contactbubbels per klas. Dat is niet vanzelfsprekend en het zorgt voor een organisatorische puzzel.”

Directeur Philippe Soens van ‘t Wilgennest in Landegem verwelkomt alle 191 leerlingen van de lagere school (‘t Wilgennest heeft geen kleuteronderwijs, nvdr.) pas vanaf maandag 8 juni. “Wij kampten aanvankelijk met een plaatstekort om alle leerlingen op veilige manier naar school te laten komen”, zegt Soens. “Gelukkig kunnen we over de middag gebruikmaken van de sportzaal van Landegem. Daar kunnen de vijfde- en zesdejaars tijdelijk terecht.”

Om een volledige heropstart in beide scholen mogelijk te maken, moesten er voldoende leerkrachten beschikbaar zijn. “Aanvankelijk bleek dat in De Vaart een probleem te zijn, maar om alles te kunnen bolwerken worden in beide scholen twee extra voltijdse leerkrachten ingezet. Daarbovenop wordt in elke school ook een sportmonitor ingeschakeld. Hiervoor kunnen we beroep doen op Daan Boydens en zijn Team Adventure. Deze twee sportmonitoren zullen tot het einde van het schooljaar inspringen voor de leerkracht lichamelijke opvoeding. Met de volledige heropening van de scholen kiezen we voor het welzijn van de kinderen en hun ouders. We willen de laatste weken van het schooljaar zo normaal mogelijk lesgeven en geen verdere aanpassingen doorvoeren. Er zal voldoende tijd gemaakt worden om over de coronacrisis te praten in de klas en daarnaast zal er extra sport en spel aangeboden worden.”