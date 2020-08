Gemeenschapszalen heropenen voor verenigingen, maar met beperkte capaciteit Anthony Statius

26 augustus 2020

13u17 0 Deinze De gemeenschapszalen van Deinze heropenen vanaf dinsdag 1 september de deuren voor verenigingen. Private personen moeten nog even geduld hebben. Per zaal werd ook een beperkt aantal bezoekers vastgelegd.

Verenigingen kunnen vanaf volgende week terug afspreken in de gemeenschapszalen van Deinze. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, werd een coronaprotocol opgesteld.

“De capaciteit van de zalen werd beperkt", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Zo mogen er in de bibliotheekkelder bijvoorbeeld maar maximum 20 mensen aanwezig zijn. We verhuren nog niet aan private personen en we vragen de verenigingen om de aard van de activiteit te melden. Verder verwachten we dat elke vereniging de geldende maatregelen volgt en goed nagaat hoe alles veilig kan verlopen. De cultuurdienst staat klaar om daarbij te helpen.”

Meer info vind je via www.deinze.be/gemeenschapszalen.