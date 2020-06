Geluidsschermen in Landegem zijn een optie Anthony Statius

11u58 1 Deinze De stad Deinze bekijkt of het mogelijk is om geluidsschermen te plaatsen langs de E40 in Landegem. De vraag werd gesteld door Karlien De Paepe (N-VA) op de gemeenteraad.

In Aalter kondigde burgemeester Pieter De Crem aan om geluidsschermen te plaatsen aan het nieuwe op- en afrittencomplex van de E40. In Deinze pleit oppositiepartij N-VA voor het plaatsen van geluidsschermen langs de E40 in deelgemeente Landegem.

Gemeenteraadslid Karlien De Paepe bracht het onderwerp ter sprake tijdens de gemeenteraad: “Ook in Drongen, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Merelbeke en Aalst zijn er al schermen geplaatst of zullen er binnenkort geplaatst worden. In Landegem zou het plaatsen van deze schermen gegarandeerd een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de buurt.” Schepenen Bart Van Thuyne (CD&V) en Johan Cornelis (CD&V) zijn het idee genegen en beloofden om het te onderzoeken.