Geluidshinder door werken aan spoor Anthony Statius

19 augustus 2019

12u23 0 Deinze De werken aan het spoor in Hansbeke zullen deze week heel wat hinder veroorzaken. Op dinsdag- en woensdagnacht gaat men verder met het inheien van de damplanken en dit zal geluidshinder met zich meebrengen.

Begin deze maand is Infrabel gestart met de werken aan het spoor in Hansbeke. De overweg aan de Nevelestraat wordt vervangen door een tunnel en een nieuwe rondweg. Deze week start de aannemer met het in de grond trillen van metalen profielen. Deze profielen of damplanken zullen later dienst doen als definitieve beschoeiing. Om veiligheidsredenen moeten deze werken ook op dinsdag- en woensdagnacht worden uitgevoerd en deze werken worden ook nog overdag verdergezet tot en met september.

Verder zal Infrabel de dakplaat ter plaatse realiseren en grondwerken uitvoeren. Het inschuiven van de dakplaat onder de bestaande sporen is gepland in het weekend van 30 november. Tijdens dit weekend zal het treinverkeer onderbroken worden. De Zandestraat zal afgesloten zijn tot en met 7 augustus 2020. In samenspraak met de stad Deinze wordt een omleiding voorzien via de Brugse Heirweg naar de Nevelestraat.