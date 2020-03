Geen woensdagmarkt, volgende week misschien wel Anthony Statius

25 maart 2020

10u42 0 Deinze Voor het eerst in lange tijd bleef het woensdagvoormiddag stil op de Markt van Deinze. Geen luide marktkramers die hun groenten en fruit aan de man brengen, geen praatje over het mooie weer. Door de coronamaatregelen werd de markt afgelast, maar volgende week bestaat de kans dat er toch enkele voedingskramen worden toegelaten.

“Om te tonen dat het ons menens is met de federale maatregelen, hebben we de woensdagmarkt niet laten doorgaan”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Volgens de regelgeving zijn enkel voedingskramen toegelaten in gemeenten, waar er geen supermarkt aanwezig is, zoals in Petegem, waar er op zaterdag wel nog enkele kramen mogen staan. Maar de regelgeving is dinsdagavond laat opnieuw wat aangepast. Indien de lokale besturen het nodig achten voor de voedselvoorziening, mogen er toch voedselkramen staan. De kans bestaat dus dat er volgende week wel voedingskramen zullen staan in Deinze, maar dit zal heel beperkt zijn. Een markt zou ik het niet noemen.”

Op de Markt van Deinze bleef het het zeer stil en leeg, op enkele passanten na. Deinzenaar Roland Aerssens kan het gevoel dat woensdag over de Markt heerste als geen ander omschrijven. De man post iedere woensdagochtend een gedichtje over de markt op zijn Facebookpagina, vaak met de fictieve Ginette van het kippenkraam in de hoofdrol. Hieronder zijn gedicht:

Desolaat Deinze.

Geen markt op woensdag, horror.

Onwezenlijke sfeer in mijn straat.

Mensen op afstand, net als bomen.

Otis huppelt op zijn trapmolentje.

Otis is mijn hamster, mijn gezelschap.

De beiaardier speelt wel, essentieel.

“Only Begun To Fight”, voor Bobbi-Loua.

Zonnekind...

En plots, een chatberichtje.

Alles komt goed, denk ik...