Geen tijd om lekker gezond te koken? Automaten van Kjure bieden redding Anthony Statius

19 februari 2020

09u12 0 Deinze Het Belgische familiebedrijf Kjure, bekend van de automaten met gezonde voedingswaren, breidt haar gebied uit. Er staan nu ook blauwe automaten aan de Staatsbaan 27 in Zulte en de Gaversesteenweg 307 in Deinze.

Kjure, het startende bedrijf van de familie Maelfait verspreidt foodautomaten over Vlaanderen en Brussel en vult ze elke dag met verse, zelfbereide en gezonde afhaalgerechten en maaltijdsalades. Fusilli met tomaat en geitenkaas, biokip met curry of vegan penne bolognaise, het zijn maar enkele voorbeelden uit het aanbod gerechten van het Kjure-team.

“Onze gerechten zijn vaak vegetarisch, altijd gluten- en meestal lactosevrij”, zegt Nicolas Maelfait, oprichter van het bedrijf. “De gerechten krijg je in royale porties, perfect gekoeld en ecologisch verpakt. Een maaltijdsalade kost 10 euro, de gerechten 13 euro. Verder is er ook soep verkrijgbaar voor 3 of 4 euro en huisgemaakte granola voor 7,5 euro. Mijn papa Marc is chef en ondertussen heeft hij een tweehonderdtal recepten ontwikkeld.”

Antwoord op frustratie

“Ik heb Kjure drie jaar geleden opgericht als antwoord op de frustratie van veel mensen die gezond willen eten, maar weinig tijd hebben om te koken”, vervolgt Nicolas. “Ons team werkt vanuit Kuurne en bestaat uit mijn papa Marc, mijn zus Julie, mijn mama en mezelf. Mijn ouders baatten in het verleden de brasserie Rubens in Knokke uit.”

Meer info via www.kjure.com.