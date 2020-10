Geen taartenverkoop maar Ferm Petegem verwent leden met alternatief Anthony Statius

17u25 0 Deinze De vrouwenbeweging Ferm Petegem heeft haar leden verwend met een geschenkje. Door het coronavirus kon de traditionele taartenverkoop niet doorgaan, maar het bestuur zorgde voor een alternatief in de vorm van een goodiebag met benodigdheden om zelf taart te bakken.

“Binnen Ferm Petegem hebben we al heel lang de traditie om de zaterdag van Petegem Kermis, het eerste weekend van oktober, een taartenverkoop te organiseren”, legt voorzitster Carine Herman uit. Jaar naar jaar was dit een groot succes. Onze leden zakken dan massaal af naar de Martinuskring in Petegem voor een combinatie van koffie, zelf gebakken taart en een gezellige babbel.”

“Omdat we de traditie van de zelfgebakken taarten in ere willen houden, gingen we op zoek naar een corona-veilig alternatief. We besloten om aan al onze leden een goodiebag uit te delen. In het pakketje zitten de basis-ingrediënten die nodig zijn om een appeltaart te bakken. Op die manier kunnen onze leden zelf thuis aan de slag gaan. Vorige week kregen alle 201 leden thuis een pakketje bezorgd, met een toepasselijk recept erbij.”