Geen supermarkt in Petegem, dus zaterdagmarkt mag doorgaan Anthony Statius

21 maart 2020

10u06 0 Deinze De zaterdagmarkt in Petegem-aan-de-Leie mag voorlopig nog plaatsvinden, maar uitsluitend voor levensnoodzakelijke middelen. “Onze grootste deelgemeente heeft geen supermarkt, dus wordt het toegestaan”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

Brood en patisserie, een kippenkraam en twee kramen met verse groenten en fruit. Meer viel er niet te rapen op de zaterdagmarkt in de Kastanjelaan in Petegem, anders goed voor een twintigtal kraampjes. Ook de nadarhekken en de waarschuwingsborden met de tips voor ‘sociale distancing’ waren aanwezig. Marktkramers met mondmaskers en voorzichtige betalingen met handschoenen maakten het een ondertussen vertrouwd coronatafereel.

“Verse producten zijn van vitaal belang om de algemene gezondheid op peil te houden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Petegem telt meer dan 12.000 inwoners en is de grootste deelgemeente van onze stad. Er is echter geen supermarkt en om ervoor te zorgen dat de Petegemnaren zich niet te ver hoeven te verplaatsen om hun levensmiddelen te kopen, hebben we de markt toegestaan, onder dezelfde strikte voorwaarden van de woensdagmarkt. De markt op woensdag zal ook plaatsvinden, maar onder een andere vorm dan de vorige keer. We zullen onder andere zorgen voor nog meer spreiding van de kramen.”