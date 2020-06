Geen sneukelfietstocht, maar Radio Tequila schenkt opbrengst vorige edities aan Fonds Jan Filliers Anthony Statius

28 juni 2020

12u14 3 Deinze De sneukelfietstocht ‘Leerzewegels en Jan Filliersroute’ van Radio Tequila gaat niet door. De organisatoren schonken wel de opbrengst van de vorige edities aan Dominique Filliers van het Fonds Jan Filliers.

Zoals de meeste grotere evenementen zal ook de jaarlijkse sneukelfietstocht van Radio Tequila, de Leerzewegels en Jan Filliersroute, dit jaar niet plaatsvinden. Deze tocht stond gepland op de eerste zondag van augustus.

“We hebben lang gewacht om die moeilijke beslissing te nemen”, zegt Marc Vandenbroecke van Radio Tequila. “Eerst kon het maar voor 200 personen, maar als de toestand blijft verbeteren is er wel iets meer mogelijk. Jaarlijks verwelkomen wij een kleine duizend fietsers en dat zit er duidelijk niet in. Bovendien moet er op elke stopplaats en bij start en aankomst rekening gehouden worden met alle veiligheidsmaatregelen. Dit maakt een gezellig samenzijn bij een glaasje en een hapje zeer moeilijk. Onze vorige activiteit, de jaarlijkse Valentijnswandeling, hebben we ook al moeten afgelasten omwille van het stormweer. Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk.”

De sneukelfietstocht van Radio Tequila mag dan wel niet doorgaan, toch werd zondag een cheque overhandigd aan Dominique Filliers van het Fonds Jan Filliers, dat steun biedt aan slachtoffers van een ongeval. “Het Fonds zorgde voor borden om de fietsers te wijzen op gevaarlijke oversteekplaatsen en schonk aan elke deelnemer onder de 13 jaar een gratis fietshesje. Daarom schenken wij de opbrengst van de vorige twee edities, in totaal een som van 1.502 euro, aan het Fonds”, aldus Marc.